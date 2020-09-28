В кабмине ФРГ отказались считать тайной встречу Меркель с Навальным

Ангела Меркель (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель действительно встретилась с оппозиционером Алексеем Навальным в клинике «Шарите». Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Der Tagesspiegel.

Зайберт отметил, что это была «личная встреча» между канцлером и Навальным, и пояснил, что она не была тайной.

Ранее о тайном визите Меркель в больницу к Навальному сообщил журнал Spiegel. В публикации говорится, что «канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской клинике «Шарите». В издании предположили, что «столь необычным жестом» Меркель показала солидарность правительства Германии с Алексеем Навальным.

Позже информацию о встрече подтвердил и сам Навальный. Он отметил, что встречу нельзя назвать секретной, однако, когда прошла встреча, политик не сообщил.