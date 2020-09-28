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Отравление Навального ,  
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В кабмине ФРГ отказались считать тайной встречу Меркель с Навальным

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель действительно встретилась с оппозиционером Алексеем Навальным в клинике «Шарите». Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Der Tagesspiegel.

Зайберт отметил, что это была «личная встреча» между канцлером и Навальным, и пояснил, что она не была тайной.

Навальный рассказал о приезде Меркель в больницу
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Фото:Christoph Soeder / dpa via AP

Ранее о тайном визите Меркель в больницу к Навальному сообщил журнал Spiegel. В публикации говорится, что «канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской клинике «Шарите». В издании предположили, что «столь необычным жестом» Меркель показала солидарность правительства Германии с Алексеем Навальным.

Позже информацию о встрече подтвердил и сам Навальный. Он отметил, что встречу нельзя назвать секретной, однако, когда прошла встреча, политик не сообщил.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, где он впал в кому. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Врачи клиники 7 сентября вывели пациента из комы, 23 сентября его выписали из стационара. В общей сложности Навальный провел в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации.

СМИ узнали о тайном визите Меркель к Навальному
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Ангела Меркель

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Правительство Германии заявило, что результаты токсикологической экспертизы, проведенной немецкой военной лабораторией, показали наличие в организме Навального следов яда из группы «Новичок». Выводы немецких коллег подтвердили эксперты из Франции и Швеции. 

В России же не исключают, что ситуация с ухудшением здоровья Навального и последовавшими затем версиями об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» могла быть постановкой.

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