Жена премьер-министра Армении приехала в Нагорный Карабах

Анна Акопян (в центре) (Фото: wifeofarmenianPM / Facebook)

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Хакобян сообщила в своем Facebook, что приехала в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Нахожусь в Степанакерте. Приехала, чтобы быть рядом с нашими «арцахскими» братьями и сестрами», — написала Хакобян в Facebook. В ходе визита она посетила медицинский центр.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября. Власти Азербайджана обвинили власти Армении в обстреле приграничных районов и начали контрнаступательную операция. За время боевых действий им удалось освободить несколько поселений. Обе стороны сообщают о потерях среди гражданских лиц и военных.

Власти Армении обвинили Азербайджан в развязывании войны против армянского народа. В Армении и непризнанном Нагорном Карабахе было объявлено военное положение. Также частичное введение военного положения одобрил парламент Азербайджана.