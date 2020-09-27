Баку заявил о ранении 14 мирных граждан при конфликте в Карабахе

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В результате артиллерийских обстрелов в воскресенье на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта пострадали 14 мирных граждан Азербайджана. Об этом сообщает Генпрокуратура республики

Как ранее заявил президент Ильхам Алиев, утром 27 сентября Армения обстреляла населенные пункты и военные позиции Азербайджана, в результате погибли военные и мирные жители.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В Армении и Нагорном Карабахе ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

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