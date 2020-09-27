В Минобороны Азербайджана сообщили о занятых селах в Нагорном Карабахе

Также там отчитались об уничтожении нескольких постов противника.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях.

Так в Азербайджане считают, что власти Армении нарушили перемирие в Нагорном Карабахе, после чего начали контрнаступательную операцию. Позже Армения обвинила Азербайджан в обстреле города Варденис.