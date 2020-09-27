В Минобороны Азербайджана сообщили о занятых селах в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы страны заняли ряд сел и стратегических высот в Физулинском и Джебраильском районах близ Нагорного Карабаха. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Минобороны Анар Эйвазов, передает Аze.az.
«В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии контратаки освобожден ряд оккупированных сел», — заявили в министерстве.
По его словам, взяты под контроль села Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Йухары Абдуррахманлы, Бойук Марджанлы и Нюзгар в направлении Агдере и Муровдага.