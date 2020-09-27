Посольство Армении в России попросило не поддаваться на провокации

Здание посольства Армении в России (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Посольство Республики Армения в России в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе попросило соотечественников не поддаваться провокации со стороны Азербайджана. Об этом сообщает Facebook посольства.

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«В связи со сложившейся ситуацией просим всех наших соотечественников, проживающих в России, быть бдительными и не принимать участия в каких-либо частных инициативах и собраниях, а в случае каких-либо провокационных проявлений обязательно обратиться в диппредставительство», — сказано в обращении.

Также посольство предупредило соотечественников о дезинформации в социальных сетях, которая может «спровоцировать различные действия, в том числе и среди армянских общин разных стран мира».