Посольство Армении в России попросило не поддаваться на провокации
Посольство Республики Армения в России в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе попросило соотечественников не поддаваться провокации со стороны Азербайджана. Об этом сообщает Facebook посольства.
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«В связи со сложившейся ситуацией просим всех наших соотечественников, проживающих в России, быть бдительными и не принимать участия в каких-либо частных инициативах и собраниях, а в случае каких-либо провокационных проявлений обязательно обратиться в диппредставительство», — сказано в обращении.
Также посольство предупредило соотечественников о дезинформации в социальных сетях, которая может «спровоцировать различные действия, в том числе и среди армянских общин разных стран мира».