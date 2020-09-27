Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения техники Армении

Боевые действия в районе Нагорного Карабаха Армения и Азербайджан возобновили утром 27 сентября, государства обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Потери понесли обе стороны, есть жертвы среди мирного населения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал, что кровь мирных жителей и военных его страны «не останется неотмщенной». Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну всему народу его страны.

В Армении и самопровозглашенной республике Нагорный Карабах ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Парламент Азербайджана также принял решение о вводе военного положения, его должен одобрить президент.

По заявлению Минобороны Азербайджана, многие жители страны выразили желание воевать и оказывать необходимую помощь.