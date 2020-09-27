Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения техники Армении
Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем YouTube-канале кадры удара по позициям военных сил Армении.
Как пояснило ведомство, запись показывает уничтожение боевой техники противника.
«В результате контрнаступления частей азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянской армии», — сообщило министерство.
Военные Армении ранее также выложили кадры уничтожения азербайджанской военной техники.