Отравление Навального , 25 сен, 13:14
0
Навальный назвал спасших его от убийства «неизвестных добрых друзей»
Алексей Навальный
Политик Алексей Навальный выразил в своем Instagram благодарность людям, которые спасли его в жизнь во время перелета из Томска в Москву, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».
«Но начать [выражение благодарности] я хочу с нескольких человек, которые — так вышло — сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья», — написал Навальный.
Навальный поблагодарил пилотов, посадивших самолет в Омске, сотрудников медслужбы омского аэропорта и медиков реанимобиля, который привез политика в больницу.
Материал дополняется