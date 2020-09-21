Навальный заявил, что жена спасла его во время комы

Алексей и Юлия Навальные (Фото: navalny / Instagram)

Оппозиционный политик Алексей Навальный, продолжающий лечение в берлинской «Шарите», в Instagram поздравил свою жену Юлию с 20-летней годовщиной свадьбы 26 августа, которую он пропустил, находясь в коме.

В посте к фото с женой оппозиционер написал, что за все время его комы Юлия Навальная приходила к нему, говорила с ним, пела ему песни, включала музыку, несмотря на то, что он ничего не запомнил.

«Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее, набор самых первых ощущений и эмоций», — написал Навальный.

Когда его вывели из комы, он еще никого не узнавал, ничего не понимал и не мог говорить, однако все его времяпрепровождение заключалось в ожидании, «когда придет Она», рассказал политик.

«Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. <...> Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то», — вспомнил свои ощущения от присутствия жены Навальный.