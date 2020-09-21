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Отравление Навального ,  
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Навальный заявил, что жена спасла его во время комы

Алексей и Юлия Навальные
Алексей и Юлия Навальные (Фото: navalny / Instagram)

Оппозиционный политик Алексей Навальный, продолжающий лечение в берлинской «Шарите», в Instagram поздравил свою жену Юлию с 20-летней годовщиной свадьбы 26 августа, которую он пропустил, находясь в коме.

В посте к фото с женой оппозиционер написал, что за все время его комы Юлия Навальная приходила к нему, говорила с ним, пела ему песни, включала музыку, несмотря на то, что он ничего не запомнил.

«Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее, набор самых первых ощущений и эмоций», — написал Навальный.

Когда его вывели из комы, он еще никого не узнавал, ничего не понимал и не мог говорить, однако все его времяпрепровождение заключалось в ожидании, «когда придет Она», рассказал политик.

«Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. <...> Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то», — вспомнил свои ощущения от присутствия жены Навальный.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Он выразил уверенность, что у этого есть научное объяснение. Оппозиционер допустил, что от тембра голоса жены его мозг выделял дофамин, поэтому каждый ее приход становился лечебным. Навальный заключил, что «любовь исцеляет и возвращает к жизни».

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«Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии», — обратился он к супруге.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где политика доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию, в столичную клинику «Шарите» (Charite).

Правительство ФРГ в начале сентября заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». Позднее это установили в лаборатории из Франции и Швеции, сообщали немецкие власти.

Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле
Общество
Алексей Навальный

Один из разработчиков «Новичка», бывший сотрудник филиала ГосНИИОХТ Владимир Углев допустил, что Навальный мог быть отравлен путем нанесения яда на одежду или обувь, с которых тот мало-помалу проникал в организм.

Оппозиционер потребовал от правоохранительных органов России вернуть его одежду, изъятую после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска, так как она является «очень важным вещдоком».

В России заявляют об отсутствии признаков отравления Навального. Так, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев назвал поставленный в Германии диагноз «фантастикой», так как он не был подтвержден ни документально, ни клинически».

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