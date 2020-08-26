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Омские медики опубликовали обращение в ответ на критику из-за Навального

Высокопоставленные омские медики, среди которых есть главврачи, руководитель профсоюза и сопредседатель штаба ОНФ, опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить критику действий врачей, спасших Навального
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Медицинские работники в Омской области составили и подписали открытое письмо, которое стало ответом на критику их работы в ситуации с отравлением Алексея Навального. Полный текст письма публикует портал НГС55.

Подписи под письмом поставили председатель омского профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор ОмГМУ Мария Ливзан, заслуженный врач России Мурат Адырбаев, главный врач КМХЦ Вадим Бережной и главный врач Клинического кожно-венерологического диспансера, сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий Новиков.

Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Омской области Галина Назарова подтвердила РБК подлинность этого письма. «В последнее время стало почти правилом хорошего тона критиковать состояние здравоохранения. Мы отдаем себе отчет в том, что иногда негативные замечания уместны и конструктивны. Однако резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла», — говорится в открытом письме.

Авторы письма утверждают, что Навальный остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины». «Уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолета машина скорой помощи прибыла в аэропорт. Через 17 минут, после того как больного вынесли на носилках, он был доставлен в медицинский центр БСМП №1 города Омска. В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. Это факт, который невозможно отрицать», — говорится в письме.

В таких случаях врачей положено благодарить, а не выдвигать в их сторону обвинения, подчеркивают авторы письма: «Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. <...> По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический диагноз», который не имеет никакого отношения к медицине».

В конце письма стоит хештег #спасибоврачам.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

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Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. В связи с ухудшением самочувствия политика пилоты посадили самолет в Омске. Там Навального госпитализировали в местную клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП №1). Навальный впал в кому. Спустя несколько дней Навального спецрейсом вывезли из Омска и доставили в берлинский госпиталь «Шарите».

Между немецкими специалистами и омскими медиками возник заочный спор о клинической картине у Навального и диагнозе. Медики «Шарите» пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен неким ингибитором холинэстеразы — фермента, который играет важную роль в функционировании нервной системы. Однако само вещество, которым, предположительно, был отправлен политик, немецкие врачи так и не выявили. Российские врачи, лечившие Навального в омской больнице, не согласились с выводами немецких коллег. Они заявили, что с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, однако она не подтвердилась. В частности, об этом говорил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному
Политика
Фото: Вячеслав Филиппов / ТАСС

В Омске настаивают, что Навальный не был отравлен. По словам заместителя главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда доставили Навального, Анатолия Калиниченко, ядов или их следов в организме в анализах политика не обнаружили.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Афонский
Теги: Алексей Навальный, медики
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