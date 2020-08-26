Омские медики опубликовали обращение в ответ на критику из-за Навального

Высокопоставленные омские медики, среди которых есть главврачи, руководитель профсоюза и сопредседатель штаба ОНФ, опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить критику действий врачей, спасших Навального

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Медицинские работники в Омской области составили и подписали открытое письмо, которое стало ответом на критику их работы в ситуации с отравлением Алексея Навального. Полный текст письма публикует портал НГС55.

Подписи под письмом поставили председатель омского профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор ОмГМУ Мария Ливзан, заслуженный врач России Мурат Адырбаев, главный врач КМХЦ Вадим Бережной и главный врач Клинического кожно-венерологического диспансера, сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий Новиков.

Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Омской области Галина Назарова подтвердила РБК подлинность этого письма. «В последнее время стало почти правилом хорошего тона критиковать состояние здравоохранения. Мы отдаем себе отчет в том, что иногда негативные замечания уместны и конструктивны. Однако резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла», — говорится в открытом письме.

Авторы письма утверждают, что Навальный остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины». «Уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолета машина скорой помощи прибыла в аэропорт. Через 17 минут, после того как больного вынесли на носилках, он был доставлен в медицинский центр БСМП №1 города Омска. В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. Это факт, который невозможно отрицать», — говорится в письме.

В таких случаях врачей положено благодарить, а не выдвигать в их сторону обвинения, подчеркивают авторы письма: «Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. <...> По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический диагноз», который не имеет никакого отношения к медицине».