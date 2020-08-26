Медики из Омска сообщили о борьбе за жизнь Навального в течение 44 часов

Автомобиль реанимации с Алексеем Навальным во время его транспортировки из больницы скорой медицинской помощи №1 в аэропорт города для отправки на лечение в Германию (Фото: Алексей Петров / ТАСС)

Врачи, лечившие политика Алексея Навального, госпитализированного в Омске 20 августа, боролись за его жизнь 44 часа. Об этом сообщили медицинские работники в Омской области в открытом письме, ставшем ответом на критику в адрес лечивших политика российских врачей. Письмо опубликовано на странице омского минздрава во «ВКонтакте».

«В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. Это факт, который невозможно отрицать», — говорится в письме.

Подписи под ним поставили председатель омского профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор ОмГМУ Мария Ливзан, заслуженный врач России Мурат Адырбаев, главный врач КМХЦ Вадим Бережной и главврач Клинического кожно-венерологического диспансера, сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий Новиков.

Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Омской области Галина Назарова подтверждала РБК подлинность письма.

Его авторы считают, что «сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив».



Они отмечают, что машина скорой помощи прибыла в аэропорт уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолета. А через 17 минут после того, как Навального вынесли из самолета на носилках, он был доставлен в БСМП № 1 Омска.