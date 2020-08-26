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Отравление Навального ,  
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Медики из Омска сообщили о борьбе за жизнь Навального в течение 44 часов

Автомобиль реанимации с Алексеем Навальным во время его транспортировки из больницы скорой медицинской помощи №1 в аэропорт города для отправки на лечение в Германию
Автомобиль реанимации с Алексеем Навальным во время его транспортировки из больницы скорой медицинской помощи №1 в аэропорт города для отправки на лечение в Германию (Фото: Алексей Петров / ТАСС)

Врачи, лечившие политика Алексея Навального, госпитализированного в Омске 20 августа, боролись за его жизнь 44 часа. Об этом сообщили медицинские работники в Омской области в открытом письме, ставшем ответом на критику в адрес лечивших политика российских врачей. Письмо опубликовано на странице омского минздрава во «ВКонтакте».

«В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. Это факт, который невозможно отрицать», — говорится в письме.

Подписи под ним поставили председатель омского профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор ОмГМУ Мария Ливзан, заслуженный врач России Мурат Адырбаев, главный врач КМХЦ Вадим Бережной и главврач Клинического кожно-венерологического диспансера, сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий Новиков.

Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Омской области Галина Назарова подтверждала РБК подлинность письма.

Его авторы считают, что «сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив».

Они отмечают, что машина скорой помощи прибыла в аэропорт уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолета. А через 17 минут после того, как Навального вынесли из самолета на носилках, он был доставлен в БСМП № 1 Омска.

«Обычно в таких случаях родственники, друзья, близкие пациента выражают благодарность врачам. Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь», — отметили медики.

Омские медики опубликовали обращение в ответ на критику из-за Навального
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП № 1). Он впал в кому.

Главный врач БСМП № 1 Александр Мураховский говорил, что состояние Навального вызвано нарушением обмена веществ.

Изначально омские врачи не разрешали перевезти Навального в немецкую клинику, как этого хотели его родственники и соратники. Решение они объясняли тем, что политик находится в нестабильном состоянии и не транспортабелен. Позже они все же согласились на его перевод. Оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите» (Charité).

Специалисты немецкой больницы указывали, что анализы Навального указывают на «интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Но конкретное вещество они не выявили.

Российские врачи заявили, что провели исследования на наркотические, синтетические вещества, психодилетики и лекарственные вещества, включая ингибиторы холинэстеразы. Результаты, по их словам, были отрицательными.

Теги: Алексей Навальный, отравление, Омск
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