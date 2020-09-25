Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19

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Оценивать волну заражений коронавирусом нужно, исходят из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Самая главная история в этом деле — это разница между количеством выявленных и количеством выписанных», — рассказала она. «Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика. В Питере ситуация другая. В Нижнем Новгороде другая. Во многих регионах количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся», — добавила Попович.

Поэтом осенний рост числа заражений коронавируса нельзя называть «второй волной», уверена она. «Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз увеличение выявляемости», — рассказала Попович.

Каждая территория оценивает ситуацию по-своему, указывает Попович. «В России об этом вообще говорить сложно, потому что не заканчивалось то, что называлось первой волной. У нас с задержкой ситуация где-то улучшалась, где-то ухудшалась, поэтому я бы не стала употреблять для российской статистики такие термины», — заключила эксперт.

В России наблюдается некоторый подъем заболеваемости COVID-19, однако нельзя сказать, что это новая волна коронавируса. Об этом РБК заявил профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что в стране еще не завершилась первая волна коронавирусной инфекции. «Она [заболеваемость] упала, но сейчас наблюдаются некоторые подъемы на уровне тысячи человек в Москве», — сказал Альтштейн, отметив, что эпидемия продолжается и россияне должны быть готовы и соблюдать противоэпидемические меры. «Вы знаете, понятие «вторая волна» — достаточно неопределенное. Предполагается, что вот была эпидемия, потом она спадет практически до нуля, подержится [на этом уровне], а потом начнет нарастать», — пояснил он.

Такую картину, по его словам, можно увидеть в Испании, Израиле, где «первая волна спала, подержалось пару месяцев», а потом началась вторая волна. А в США постоянно наблюдается высокая заболеваемость COVID-19 — с небольшим снижением числа новых случаев.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ранее 24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице усложняется. Помимо увеличения числа выявленных случаев COVID-19, растет количество госпитализированных с коронавирусом, отметил Собянин. «Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — сказал он.

Столичный мэр призвал жителей беречь свое здоровье и следовать требованиям врачей. Как сообщили РБК в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, ежедневное число госпитализированных с COVID-19 за последнюю неделю в городе выросло примерно на 30%.

Собянин попросил Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» перевести часть сотрудников на удаленку. Позднее Сбербанк сообщил, что решил отправить половину сотрудников на дистанционный режим работы. В оперативном штабе рекомендовали москвичам продолжать носить маски и меньше контактировать друг с другом. По данным источников РБК, власти города также обсуждают возможное введение рекомендаций пенсионерам соблюдать домашний режим.

В Москве 24 сентября выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом впервые с 23 июня — более 1 тыс. Сейчас общее количество заразившихся превышает 280,4 тыс. человек. При этом в России уже шестой день подряд наблюдается более 6 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Петербургские медики уже заговорили о возможном начале второй волны эпидемии коронавируса. В городе вновь перепрофилировали несколько больниц под прием больных с COVID-19. Генеральный директор и главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах сообщал, что перед Покровской больницей в Петербурге 23 сентября образовалась очередь из машин скорой помощи. В Минздраве объяснили это тем, что по нормам Роспотребнадзора в приемном покое может быть только один человек — там нельзя допускать скопления пациентов. В связи с этим пациенты вынуждены находиться в машинах скорой помощи, дожидаясь, пока их примут, заявили в ведомстве.