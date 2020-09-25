Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 77,18 (+0,82) Инвестиции, 24 сен, 14:10
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 89,98 (+0,73) Инвестиции, 24 сен, 14:10
Facebook удалил в социальных сетях три группы «российских» аккаунтов Политика, 03:12 Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19 Общество, 03:10 Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального Политика, 02:46 СМИ сообщили о разведактивности у границ России за неделю Общество, 02:32 Глава Севастополя отказался от проекта переброски воды из Крыма Политика, 02:22 В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных Общество, 01:56 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 01:55 В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки Общество, 01:10 Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 00:55 «Бавария» обыграла «Севилью» и завоевала Суперкубок УЕФА Спорт, 00:41 В России снимут сериал с сыщиком Фандориным в XXI веке Общество, 00:40 Министр экономики Германии вступился за «Северный поток-2» Экономика, 00:38 В Израиле ввели «герметичный» карантин Политика, 00:09 NASA сообщило о возобновлении поиска утечки воздуха на МКС Общество, 00:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Оценивать волну заражений коронавирусом нужно, исходят из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Самая главная история в этом деле — это разница между количеством выявленных и количеством выписанных», — рассказала она. «Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика. В Питере ситуация другая. В Нижнем Новгороде другая. Во многих регионах количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся», — добавила Попович.

Поэтом осенний рост числа заражений коронавируса нельзя называть «второй волной», уверена она. «Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз увеличение выявляемости», — рассказала Попович.

Каждая территория оценивает ситуацию по-своему, указывает Попович. «В России об этом вообще говорить сложно, потому что не заканчивалось то, что называлось первой волной. У нас с задержкой ситуация где-то улучшалась, где-то ухудшалась, поэтому я бы не стала употреблять для российской статистики такие термины», — заключила эксперт.

В Москве обсудили ужесточение мер против коронавируса
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В России наблюдается некоторый подъем заболеваемости COVID-19, однако нельзя сказать, что это новая волна коронавируса. Об этом РБК заявил профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что в стране еще не завершилась первая волна коронавирусной инфекции. «Она [заболеваемость] упала, но сейчас наблюдаются некоторые подъемы на уровне тысячи человек в Москве», — сказал Альтштейн, отметив, что эпидемия продолжается и россияне должны быть готовы и соблюдать противоэпидемические меры. «Вы знаете, понятие «вторая волна» — достаточно неопределенное. Предполагается, что вот была эпидемия, потом она спадет практически до нуля, подержится [на этом уровне], а потом начнет нарастать», — пояснил он.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Такую картину, по его словам, можно увидеть в Испании, Израиле, где «первая волна спала, подержалось пару месяцев», а потом началась вторая волна. А в США постоянно наблюдается высокая заболеваемость COVID-19 — с небольшим снижением числа новых случаев.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее 24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице усложняется. Помимо увеличения числа выявленных случаев COVID-19, растет количество госпитализированных с коронавирусом, отметил Собянин. «Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — сказал он.

Столичный мэр призвал жителей беречь свое здоровье и следовать требованиям врачей. Как сообщили РБК в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, ежедневное число госпитализированных с COVID-19 за последнюю неделю в городе выросло примерно на 30%.

Собянин попросил Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» перевести часть сотрудников на удаленку. Позднее Сбербанк сообщил, что решил отправить половину сотрудников на дистанционный режим работы. В оперативном штабе рекомендовали москвичам продолжать носить маски и меньше контактировать друг с другом. По данным источников РБК, власти города также обсуждают возможное введение рекомендаций пенсионерам соблюдать домашний режим.

В Москве 24 сентября выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом впервые с 23 июня — более 1 тыс. Сейчас общее количество заразившихся превышает 280,4 тыс. человек. При этом в России уже шестой день подряд наблюдается более 6 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Петербургские медики уже заговорили о возможном начале второй волны эпидемии коронавируса. В городе вновь перепрофилировали несколько больниц под прием больных с COVID-19. Генеральный директор и главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах сообщал, что перед Покровской больницей в Петербурге 23 сентября образовалась очередь из машин скорой помощи. В Минздраве объяснили это тем, что по нормам Роспотребнадзора в приемном покое может быть только один человек — там нельзя допускать скопления пациентов. В связи с этим пациенты вынуждены находиться в машинах скорой помощи, дожидаясь, пока их примут, заявили в ведомстве.

новости COVID-19 коронавирус
Материалы по теме
Мурашко назвал категорию не нуждающихся в прививке от COVID-19 граждан
Общество
Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за коронавируса
Общество
В России зафиксировали максимум заразившихся COVID-19 с середины июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter