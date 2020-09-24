Сбербанк перевел половину сотрудников на удаленку после просьбы Собянина

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Сбербанк решил удовлетворить просьбу московских властей и отправить половину сотрудников на удаленный режим работы.

«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы. Ранее в период самоизоляции технологические возможности и высокий уровень ИТ-сервисов Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме», — сообщила пресс-служба крупнейшего банка страны.

«Однако не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля», — отметили в Сбербанке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к руководителям крупных компаний Герману Грефу (Сбербанк), Сергею Чемезову («Ростех») и Аркадию Воложу («Яндекс») с просьбой перевести часть сотрудников на работу из дома без посещения офиса. В мэрии уточнили, что список адресатов не ограничивается этими компаниями.