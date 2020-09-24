В Москве обсудили ужесточение мер против коронавируса

Новые ограничения и рекомендации могут коснуться уязвимых групп населения, говорят источники РБК, — речь, в частности, идет о пенсионерах и о тех, кто болеет ОРВИ. Однако окончательное решение по конкретным мерам еще не принято

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Московские власти начали обсуждать возможность введения профилактических мер, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции и ее осенним обострением. Меры могут коснуться уязвимых групп населения, в частности пенсионеров — им может быть рекомендовано соблюдать домашний режим.

В мэрии также обсуждают возможность введения ограничений, связанных с режимом удаленной работы, соответствующие рекомендации дадут работодателям. Сейчас мэрия готовит указ, вводящий эти меры, рассказали РБК два источника, близких к столичной мэрии.

РБК направил запрос в пресс-службу мэра Сергея Собянина и в департамент здравоохранения столицы.

Параметры и конкретные меры еще обсуждаются, уточнили оба собеседника РБК. Окончательного решения по характеру ограничений еще нет, но меры будут ужесточены, уточняет один из них. Еще один собеседник РБК, близкий к московским властям, ранее сообщал, что онлайн-режим продлили для проекта «Московское долголетие», в котором принимают участие люди пожилого возраста. Указ, разрешающий офлайн-занятия, готовился на этой неделе (с 21 по 27 сентября), но в итоге мэрия решила пока не переводить проект в прежний формат — с занятиями в помещениях, парках и на улице. Источник РБК связал это с участившимися случаями заболевания COVID-19 в Москве.