В Минздраве прокомментировали очереди из машин «скорой» в Петербурге

Руководство Минздрава по поручению министра проводит в городе аудит готовности к новому эпидемиологическому сезону, заявили в ведомстве после появления в Покровской больнице новых очередей из машин «скорой»

Фото: spb.live / VK

Минздрав проводит проверку готовности Санкт-Петербурга к эпидсезону, особое внимание регионы должны уделять первичной «сортировке» пациентов, сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя очереди из автомобилей скорой помощи возле стационаров, перепрофилированных для заболевших коронавирусом COVID-19.

По его словам, в условиях сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями региональные власти должны уделять особое внимание маршрутизации и первичной сортировке пациентов, а также выстраивать эффективную работу приемных отделений стационаров. «При этом необходимо учитывать опыт весны и резкого подъема заболеваемости COVID-19, чтобы пройти этот эпидсезон в максимально стабильном режиме», — отметил Кузнецов.

«Если говорить конкретно о ситуации в Санкт-Петербурге, там сейчас работают представители руководства Минздрава России, которые по поручению министра Михаила Мурашко проводят аудит готовности региона к новому эпидсезону», — заявил он.