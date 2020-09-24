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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр сообщил, что рост госпитализированных с COVID-19 — это «не шутки». Он призвал людей поберечь здоровье и следовать советам врачей. До этого Собянин попросил крупнейшие компании вернуть сотрудников на удаленку
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — сообщил Собянин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сейчас жителям нужно беречь свое здоровье и следовать требованиям врачей.

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Источники РБК, близкие к столичной мэрии, заявили, что московские власти обсуждают возможность возвращения некоторых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в осенний период.

В частности, власти столицы не исключают введения карантина для наиболее уязвимых к COVID-19 групп населения — пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Конкретные решения еще не приняты, детали возможных ограничений обсуждаются. Сейчас, по словам собеседников РБК, мэрия разрабатывает указ о введении этих мер.

Ранее 24 сентября Собянин попросил руководство крупнейших компаний в Москве продлить дистанционный режим работы для своих сотрудников. письма из мэрии получили в «Яндексе», Сбербанке, «Ростехе».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В обращении Собянина говорится, что удаленка стала одной из наиболее эффективных мер по противодействию эпидемии COVID-19 весной этого года. В «Яндексе» ответили, что их сотрудники сейчас работают в дистанционном формате и могут это делать минимум до ноября.

В четверг власти обратились к жителям Москвы с рекомендацией ограничить общение и контакты с другими людьми, а также соблюдать масочный режим. Суточный прирост заболевших в столице 24 сентября составил более 1 тыс. человек — такой показатель зафиксирован впервые с конца июня.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Сергей Собянин Москва
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