Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр сообщил, что рост госпитализированных с COVID-19 — это «не шутки». Он призвал людей поберечь здоровье и следовать советам врачей. До этого Собянин попросил крупнейшие компании вернуть сотрудников на удаленку

Сергей Собянин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — сообщил Собянин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сейчас жителям нужно беречь свое здоровье и следовать требованиям врачей.

Источники РБК, близкие к столичной мэрии, заявили, что московские власти обсуждают возможность возвращения некоторых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в осенний период.