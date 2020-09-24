Москвичам рекомендовали ограничить контакты из-за роста заражений COVID

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 рекомендовал жителям столицы соблюдать правила ношения закрывающих рот и нос медицинских масок и меньше контактировать друг с другом. Такую рекомендацию в штабе дали в связи с увеличением числа выявляемых случаев заражения.

«Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. <...> Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов», — заявили в штабе.

За последние сутки в Москве выявлено 1050 случаев заражения COVID-19, что стало максимальным показателем с 23 июня. По данным оперативного штаба, среднесуточные темпы прироста новых случаев COVID-19 за последние две недели составляют 0,3%

В оперативном штабе пояснили также, что тенденция роста числа заражений подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом. «За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%», — сообщили в штабе.

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