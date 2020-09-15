В адвокатской компании назвали имя нового защитника Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Новым адвокатом актера Михаила Ефремова, арестованного по делу о смертельном ДТП в Москве, стал Роман Филиппов. Об этом РБК сообщил представитель адвокатской Russian Lawyers Company.

«Роман Филиппов будет представлять Михаила Ефремова во время подачи тем апелляции», — сказал представитель Russian Lawyers Company.

В компании добавили, что сам Филиппов отключил телефон, поскольку «на него обрушился вал звонков, а ему надо разобраться с делом».

Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года и является специалистом в области гражданского и уголовного права, говорится на сайте Russian Lawyers Company. На сайте Адвокатской палаты Москвы указано, что у Филиппова действующий статус.