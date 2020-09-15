Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Доктор Мясников попросил Навального поделиться данными анализов Политика, 18:30 Глава центра Гамалеи назвал условие для предотвращения новых волн COVID Общество, 18:27 Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом Политика, 18:25 Хэтчбек Audi A3 нового поколения получил версию на газе Авто, 18:23 В адвокатской компании назвали имя нового защитника Ефремова Общество, 18:02 FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова Бизнес, 17:52 Как масштабировать рекрутинг и сохранить креативность Pro, 17:43 В Совфеде назвали возмутительными планы создания «списка Навального» Общество, 17:40 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 17:40 Новый премиальный кроссовер из Китая сфотографировали в России Авто, 17:39 В городе Шахты Ростовской области загорелся центральный рынок Общество, 17:39 На границе Украины и Белоруссии застряли 1,5 тыс. хасидов Общество, 17:37 Обладатель Кубка Стэнли Лавиолетт возглавил «Вашингтон Кэпиталз» Спорт, 17:37 Рада предложила провести свободные выборы президента Белоруссии Общество, 17:33
Авария с участием Ефремова ,  
0 

В адвокатской компании назвали имя нового защитника Ефремова

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Новым адвокатом актера Михаила Ефремова, арестованного по делу о смертельном ДТП в Москве, стал Роман Филиппов. Об этом РБК сообщил представитель адвокатской Russian Lawyers Company.

«Роман Филиппов будет представлять Михаила Ефремова во время подачи тем апелляции», — сказал представитель Russian Lawyers Company.

В компании добавили, что сам Филиппов отключил телефон, поскольку «на него обрушился вал звонков, а ему надо разобраться с делом».

Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года и является специалистом в области гражданского и уголовного права, говорится на сайте Russian Lawyers Company. На сайте Адвокатской палаты Москвы указано, что у Филиппова действующий статус.

Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В отношении бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, защищавшего актера на суде по делу о ДТП, Минюст внес в адвокатскую палату представление о лишении статуса. Ведомство считает недопустимыми высказывания и поведение Пашаева во время дела Ефремова. Адвоката несколько раз лишали статуса, а в 2018 году он был арестован на несколько месяцев по делу о вымогательстве (обвинение переквалифицировали, и он получил год условно за самоуправство).

Video

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. По данным медэкспертизы, во время ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с него в пользу сына погибшего 800 тыс. руб.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, ДТП, новости
Материалы по теме
Адвокат Пашаев заявил об окончании работы с Михаилом Ефремовым
Общество
Пашаев сообщил о бесплатной работе на Ефремова
Общество
Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter