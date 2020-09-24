Пашаев ответил на обвинения нового адвоката Ефремова

Эльман Пашаев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с «Москвой 24» отверг обвинения нового адвоката артиста Романа Филиппова в оказании давления на своего подзащитного в ходе суда о смертельном ДТП.

«Это бред полнейший. Если у адвоката есть высшее образование или хотя бы среднее техническое, он не может такого написать», — заявил Пашаев.

Также адвокат отметил, что такой подход не повлияет на пересмотр дела. «Если он с такой позиции пошел, чтобы получить минимальный срок, — у меня нет слов», — сказал Пашаев.

Ранее Филиппов в апелляционной жалобе указал, что Пашаев оказывал давление на Ефремова, что фактически привело к лишению актера права на защиту. В связи с этим он попросил смягчить приговор актеру.