Пашаев зачитал слова Ефремова в защиту адвоката

Эльман Пашаев после заседания Совета адвокатской палаты Северной Осетии (Фото: Елена Цагараева / ТАСС)

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова на суде по делу о ДТП со смертельным исходом, зачитал перед журналистами во Владикавказе письмо с положительным отзывом о его работе, написанное, по его словам Ефремовым. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас прекратить дисциплинарное производство в отношении моего защитника Пашаева Эльмана», — процитировал письмо Пашаев.

Он заявил, что получил послание от Ефремова 18 сентября. В нем актер якобы писал, что Пашаев «выполняет свою работу защитника высокопрофессионально». Как говорится в письме, все взаимодействия Пашаева с журналистами и СМИ происходили исключительно по просьбе Ефремова и в его интересах, а адвокатскую тайну Пашаев не разглашал.

Роман Филлипов, которого называли новым защитником актера, на звонки РБК не ответил. Пашаев также не ответил на звонки РБК.