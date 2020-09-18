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Пашаев зачитал слова Ефремова в защиту адвоката

Эльман Пашаев после заседания Совета адвокатской палаты Северной Осетии
Эльман Пашаев после заседания Совета адвокатской палаты Северной Осетии (Фото: Елена Цагараева / ТАСС)

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова на суде по делу о ДТП со смертельным исходом, зачитал перед журналистами во Владикавказе письмо с положительным отзывом о его работе, написанное, по его словам Ефремовым. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас прекратить дисциплинарное производство в отношении моего защитника Пашаева Эльмана», — процитировал письмо Пашаев.

Он заявил, что получил послание от Ефремова 18 сентября. В нем актер якобы писал, что Пашаев «выполняет свою работу защитника высокопрофессионально». Как говорится в письме, все взаимодействия Пашаева с журналистами и СМИ происходили исключительно по просьбе Ефремова и в его интересах, а адвокатскую тайну Пашаев не разглашал.

Роман Филлипов, которого называли новым защитником актера, на звонки РБК не ответил. Пашаев также не ответил на звонки РБК.

Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката
Общество
Эльман Пашаев

Материал дополняется

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