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Авария с участием Ефремова ,  
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Новый адвокат Ефремова обвинил Пашаева в давлении на актера

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа)
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Эльман Пашаев, бывший адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП на восемь лет колонии, оказывал на своего клиента давление. Об этом написал в апелляционной жалобе новый защитник Ефремова Роман Филиппов, передает ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы.

«В жалобе адвоката Романа Филиппова указывается, что давление адвоката Эльмана Пашаева на его подзащитного фактически привело к лишению права Ефремова на защиту», — рассказали в пресс-службе суда.

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«Я не хочу комментировать эту информацию. Наша позиция состоит в том, что Михаил Ефремов признал свою вину, раскаялся и хочет оказывать помощь родственникам погибшего», — заявил сам Филиппов в беседе с РБК.

Пашаев, как передает ТАСС, не согласился с жалобой Филиппова. «Я не верю, что адвокат мог такое написать, Я повлиял, не повлиял, адвокат же всегда свою позицию согласовывает со своим подзащитным», — сообщил он.

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Во время процесса Ефремов отказывался от услуг Пашаева, объясняя это желанием найти защиту «посильнее». Позже, однако, Пашаев сообщил, что заключил новое соглашение с артистом.

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Пресненский районный суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, почти через неделю Пашаев объявил об окончании работы с артистом. Совет Адвокатской палаты Северной Осетии — Алании (АП РСО) 18 сентября лишил Пашаева лицензии адвоката. Комиссия совета установила, что во время дела о ДТП он совершил дисциплинарный проступок. Адвокатская палата также признала, что Пашаев допустил нарушение профессиональной этики.

Представитель Russian Lawyers Company сообщил РБК, что новым адвокатом Ефремова станет Роман Филиппов, который будет представлять артиста во время подачи апелляции. Позже стало известно, что еще один адвокат Владимир Васильев запросил для Ефремова четыре года условно в связи с признанием актером вины и другими смягчающими обстоятельствами. «Апелляция будет через месяц, не раньше», — уточнил адвокат 20 сентября.

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