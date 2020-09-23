Новый адвокат Ефремова обвинил Пашаева в давлении на актера

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Эльман Пашаев, бывший адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП на восемь лет колонии, оказывал на своего клиента давление. Об этом написал в апелляционной жалобе новый защитник Ефремова Роман Филиппов, передает ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы.

«В жалобе адвоката Романа Филиппова указывается, что давление адвоката Эльмана Пашаева на его подзащитного фактически привело к лишению права Ефремова на защиту», — рассказали в пресс-службе суда.

«Я не хочу комментировать эту информацию. Наша позиция состоит в том, что Михаил Ефремов признал свою вину, раскаялся и хочет оказывать помощь родственникам погибшего», — заявил сам Филиппов в беседе с РБК.

Пашаев, как передает ТАСС, не согласился с жалобой Филиппова. «Я не верю, что адвокат мог такое написать, Я повлиял, не повлиял, адвокат же всегда свою позицию согласовывает со своим подзащитным», — сообщил он.