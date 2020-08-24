Эльман Пашаев снова стал адвокатом Михаила Ефремова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 13:05
Лукашенко назвал негативным влияние «терок на улице» на ситуацию с COVID Политика, 16:57 Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах Общество, 16:50 Перехват воздушных шаров ВВС Белоруссии на границе с Литвой. Видео Политика, 16:47 Путин и Нетаньяху обсудили по телефону примирение Израиля и ОАЭ Политика, 16:44 Чем интересен стартап Canoo, который выйдет на биржу до конца года Инвестиции, 16:35 Посол США потребовал наказать виновных в возможном отравлении Навального Политика, 16:34 Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы Экономика, 16:34 АИГЕЛ и Alyona Alyona записали альбом в поддержку пострадавших в Белоруссии Стиль, 16:32 Рогозин назвал сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте Общество, 16:29 Как запомнить номера своих документов и карточек РБК и Билайн, 16:22 Вице-премьер назвал сроки поступления первых серийных Су-57 в войска Общество, 16:22 Как пандемия повлияла на рынок медицинского оборудования в России и мире Pro, 16:18 В Белоруссии задержали доверенное лицо экс-кандидата Дмитриева Политика, 16:18 Берлинале откажется от наград за лучшую мужскую и женскую роли Стиль, 16:16
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Эльман Пашаев снова стал адвокатом Михаила Ефремова

Ранее Пашаев был отстранен на процессе от защиты интересов Ефремова по желанию самого актера, при этом Ефремов называл имена известных адвокатов, которые могли бы заменить Пашаева
Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым о защите на суде. Об этом Пашаев сообщил РБК.

На заседании суда 21 августа актер заявил, что намерен поменять своих адвокатов. Он сказал на суде, что отказывается от услуг Пашаева и Елизаветы Шаргородской, они останутся только консультантами.

«У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский», — отметил актер. В связи с этим суд перенес слушания по делу. В понедельник 24 августа суд обязал Ефремова до 31 августа найти нового адвоката, иначе ему предоставят защитника по назначению.

Ефремов в суде отказался от своих адвокатов
Общество
Михаил Ефремов

Адвокат Генри Резник заявил РБК, что готов рассмотреть предложение Ефремова стать его защитником, если оно поступит. Адвокат Генрих Падва сказал, что будет обсуждать это только после того, как к нему поступит официальное обращение, которого еще не было.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Машина актера выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль службы доставки. Находившийся за рулем 57-летний Захаров умер в больнице на следующее утро. Экспертиза установила, что актер в тот вечер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, анализы показали также, что Ефремов употреблял наркотики.

Интересы потерпевших защищает в суде адвокат Александр Добровинский.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП
Общество
Михаил Ефремов

Перед отстранением адвокатов процесс находился в стадии рассмотрения показания свидетелей о том, кто управлял автомобилем Ефремова. Сам актер допустил, что мог во время аварии находиться на пассажирском сиденье. По его словам, он «на 80%» может сказать, что был на пассажирском сиденье. Ефремов также заявил, что склоняется к тому, что его туда затащили.

9 июня, на следующий день после ДТП, «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Ефремов сообщило, что актер признал свою вину. При этом имени защитника агентство не назвало. «Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП», — сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, признал ли актер вину после аварии, адвокат ответил утвердительно, сообщило агентство.

Однако Пашаев избрал другую линию защиты. Уже 3 июля адвокат сообщил, что Ефремов на допросе «заявил о невиновности в совершении ДТП». «То есть данное преступление он не совершал», — добавил адвокат. «Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно», — добавил он тогда.

Позже, в разговоре с РБК, Пашаев на вопрос, заявлял ли Ефремов об отсутствии своей вины, уклонился от ответа. «Давайте мы на этот вопрос ответим после следствия, когда оно закончится», — сказал Пашаев. «Если Ефремов хотел помочь пострадавшей стороне, это не означает, что он в чем-то виноват», — добавил тогда адвокат актера.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: адвокат, Михаил Ефремов, суд
Материалы по теме
Суд дал Ефремову еще неделю на поиск нового адвоката
Общество
Экс-адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле
Общество
Дочь Ефремова отреагировала на отказ отца от своих адвокатов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter