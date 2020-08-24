Эльман Пашаев снова стал адвокатом Михаила Ефремова

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Машина актера выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль службы доставки. Находившийся за рулем 57-летний Захаров умер в больнице на следующее утро. Экспертиза установила, что актер в тот вечер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, анализы показали также, что Ефремов употреблял наркотики.
Интересы потерпевших защищает в суде адвокат Александр Добровинский.
Перед отстранением адвокатов процесс находился в стадии рассмотрения показания свидетелей о том, кто управлял автомобилем Ефремова. Сам актер допустил, что мог во время аварии находиться на пассажирском сиденье. По его словам, он «на 80%» может сказать, что был на пассажирском сиденье. Ефремов также заявил, что склоняется к тому, что его туда затащили.
9 июня, на следующий день после ДТП, «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Ефремов сообщило, что актер признал свою вину. При этом имени защитника агентство не назвало. «Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП», — сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, признал ли актер вину после аварии, адвокат ответил утвердительно, сообщило агентство.
Однако Пашаев избрал другую линию защиты. Уже 3 июля адвокат сообщил, что Ефремов на допросе «заявил о невиновности в совершении ДТП». «То есть данное преступление он не совершал», — добавил адвокат. «Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно», — добавил он тогда.
Позже, в разговоре с РБК, Пашаев на вопрос, заявлял ли Ефремов об отсутствии своей вины, уклонился от ответа. «Давайте мы на этот вопрос ответим после следствия, когда оно закончится», — сказал Пашаев. «Если Ефремов хотел помочь пострадавшей стороне, это не означает, что он в чем-то виноват», — добавил тогда адвокат актера.