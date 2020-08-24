Эльман Пашаев снова стал адвокатом Михаила Ефремова

Ранее Пашаев был отстранен на процессе от защиты интересов Ефремова по желанию самого актера, при этом Ефремов называл имена известных адвокатов, которые могли бы заменить Пашаева

Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым о защите на суде. Об этом Пашаев сообщил РБК.

На заседании суда 21 августа актер заявил, что намерен поменять своих адвокатов. Он сказал на суде, что отказывается от услуг Пашаева и Елизаветы Шаргородской, они останутся только консультантами.

«У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский», — отметил актер. В связи с этим суд перенес слушания по делу. В понедельник 24 августа суд обязал Ефремова до 31 августа найти нового адвоката, иначе ему предоставят защитника по назначению.

Адвокат Генри Резник заявил РБК, что готов рассмотреть предложение Ефремова стать его защитником, если оно поступит. Адвокат Генрих Падва сказал, что будет обсуждать это только после того, как к нему поступит официальное обращение, которого еще не было.