Новый адвокат Ефремова объяснил просьбу сменить срок на условный

Михаил Ефремов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Новый адвокат Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, Владимир Васильев просит для актера условный срок в связи с признанием им вины и другими обстоятельствами. Об этом адвокат сообщил ТАСС.

«Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть», — заявил Васильев. По его словам, признание вины Ефремовым является смягчающим обстоятельством.

«Апелляция будет через месяц, не раньше», — добавил адвокат.

18 сентября Пресненский районный суд Москвы получил от Васильева апелляционную жалобу по делу Ефремова с просьбой заменить актеру восемь лет колонии на четыре года условно.

Также сообщалось, что еще одним адвокатом Ефремова будет Роман Филиппов.