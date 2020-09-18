Адвокат запросил четыре года условно по приговору Ефремова

Михаил Ефремов во время оглашения приговора в Пресненском районном суде (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Пресненский районный суд Москвы получил апелляционную жалобу по делу Ефремова, арестованного за ДТП со смертельным исходом, от адвоката Владимира Васильева с просьбой заменить актеру восемь лет колонии на четыре года условно. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

«Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет, с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление. — РБК), также согласно ст. 73 УК РФ (условное осуждение. — РБК), назначенное наказание просит считать условным», — сообщила Кокая.

Ранее стало известно, что новым адвокатом Ефремова вместо Эльмана Пашаева, который 14 сентября сообщил об окончании соглашения по защите актера, будет Роман Филиппов.

РБК в Russian Lawyers Company, где работает Филиппов, не смогли подтвердить информацию о том, что Владимир Васильев стал еще одним адвокатом Ефремова.

«Знаю, что Роман Филлипов занимается этим делом, насчет вступления в дело Васильева в дело, мне ничего неизвестно, но закон допускает участие в деле нескольких адвокатов. А есть ли у Ефремова с Васильевым соглашение — мне ничего неизвестно», — говорил представитель Russian Lawyers Company.