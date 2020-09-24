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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РФПИ назвал цену препарата от коронавируса «Авифавир» в аптеках

Фото:Андрей Рудаков / РИА Новости
Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

Стоимость российского препарата от COVID-19 «Авифавир» в аптеках составит около 8 тыс. руб. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали, 12 тыс. [руб.] — это очень высокая цена», — пояснил он. По его словам, цена «Авифавира» будет на 30% ниже, чем у аналогов. Дмитриев добавил, что выход препарата в аптеки задержали, чтобы предоставить его за «более разумную цену».

ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»
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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

При этом Дмитриев подчеркнул, что фонд продолжит работать над тем, чтобы стоимость лекарства снизилась еще больше. Он также отметил, что для граждан России «Авифавир» доступен бесплатно в стационарах по полису ОМС при соответствующем назначении лечащего врача.

Изначально действующее вещество фавипиравир, содержащееся в российском препарате, было разработано японской компанией Fujifilm. В 2014 году оно было одобрено как средство от новых видов гриппа. Весной этого года японские ученые начали исследовать способность лекарства побороть коронавирус, но его эффективность так и не удалось доказать.

Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле
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Фото:chemrar.ru

Минздрав зарегистрировал лекарство «Авифавир», разработанное резидентом «Сколково» компанией «Кромис» (совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар»), в мае. По данным Минздрава, во время клинических испытаний он показал эффективность 90%.

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В июне Минздрав зарегистрировал еще один российский аналог — препарат «Арепливир», его производит компания «Промомед». 17 сентября Минздрав разрешил амбулаторно применять его и препарат «Коронавир», они поступили в аптеки. Цена «Арепливира» составляет более 12 тыс. руб.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Федеральная антимонопольная служба посчитала данную цену слишком высокой и отправила фармкомпании запрос по поводу ее обоснованности. Председатель совета директоров разработки Петр Белый заявил, что «Арепливир» является самым дешевым в мире препаратом, способным спасти жизнь, который уже можно купить в российских аптеках.

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