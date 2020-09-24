Глава РФПИ назвал цену препарата от коронавируса «Авифавир» в аптеках

Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

Стоимость российского препарата от COVID-19 «Авифавир» в аптеках составит около 8 тыс. руб. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали, 12 тыс. [руб.] — это очень высокая цена», — пояснил он. По его словам, цена «Авифавира» будет на 30% ниже, чем у аналогов. Дмитриев добавил, что выход препарата в аптеки задержали, чтобы предоставить его за «более разумную цену».

При этом Дмитриев подчеркнул, что фонд продолжит работать над тем, чтобы стоимость лекарства снизилась еще больше. Он также отметил, что для граждан России «Авифавир» доступен бесплатно в стационарах по полису ОМС при соответствующем назначении лечащего врача.

Изначально действующее вещество фавипиравир, содержащееся в российском препарате, было разработано японской компанией Fujifilm. В 2014 году оно было одобрено как средство от новых видов гриппа. Весной этого года японские ученые начали исследовать способность лекарства побороть коронавирус, но его эффективность так и не удалось доказать.