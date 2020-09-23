ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»

ФАС уже обратилась в фаркомпании, чтобы проверить обоснованность цены в 12 тыс. руб. на «Арепливир». Он поступил в продажу 21 сентября. Производитель объяснил высокую стоимость препарата его эффективностью

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в фармкомпании запросы по поводу обоснованности цены на препарат от COVID-19 «Арепливир», который с 21 сентября поступил в продажу в аптеках. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС, передает ТАСС.

«ФАС уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат «Арепливир», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому его цена не регулируется государством.

Ранее в сентябре генеральный директор производителя лекарства компании «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что рекомендованная розничная цена «Арепливира» составит 12 320 руб. за упаковку. Младенцев отметил, что стоимость препарата не должна отличаться от цены для государственных поставок.