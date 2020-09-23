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Пандемия коронавируса ,  
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ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»

ФАС уже обратилась в фаркомпании, чтобы проверить обоснованность цены в 12 тыс. руб. на «Арепливир». Он поступил в продажу 21 сентября. Производитель объяснил высокую стоимость препарата его эффективностью
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в фармкомпании запросы по поводу обоснованности цены на препарат от COVID-19 «Арепливир», который с 21 сентября поступил в продажу в аптеках. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС, передает ТАСС.

«ФАС уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат «Арепливир», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому его цена не регулируется государством.

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Общество
Пётр Белый

Ранее в сентябре генеральный директор производителя лекарства компании «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что рекомендованная розничная цена «Арепливира» составит 12 320 руб. за упаковку. Младенцев отметил, что стоимость препарата не должна отличаться от цены для государственных поставок.

Он также сообщал, что «Арепливир» нужно применять при первых симптомах коронавирусной инфекции. Благодаря этому пациент может переболеть в домашних условиях. Гендиректор «Промомеда» добавил, что содержание одного пациента с COVID-19 в больнице стоит не менее 25 тыс. руб. в день.

Председатель совета директоров фармкомпании Петр Белый объяснил высокую стоимость препарата его эффективностью. «Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что «Арепливир» — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — сказал Белый.

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В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»
Общество
Фото:АГН «Москва»

«Арепливир» был одобрен Минздравом в июне. Основным действующим веществом лекарства стал фавипиравир. Изначально его можно было применять только в больницах под наблюдением врачей, но затем Минздрав разрешил его амбулаторное применение.

Лекарство официально поступило в аптеки 21 сентября. В «Промомеде», однако, сообщили, что некоторые аптеки начали продавать «Арепливир» уже в субботу, 19 сентября, поскольку успели закупить партию накануне.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус лекарство ФАС
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Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
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