В столице за сутки 1304 пациента вылечились от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Общее число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 241,7 тыс. человек. Об этом со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову сообщает оперативный штаб.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1304 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 241656», — заявила она.

По данным штаба, в Москве выявлено около 280 тыс. случаев заражения. Всего в России COVID-19 заболели более 1,1 млн человек.

Российские ученые разработали вакцину под названием «Спутник V», ее зарегистрировали 11 августа. Препарат проходит финальный этап пострегистрационных испытаний и уже поступил в гражданский оборот.