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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле

Фото: chemrar.ru
Фото: chemrar.ru

Препарат «Авифавир», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, одобрят для амбулаторного применения до конца июля. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.

«Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце», — сказал Дмитриев. По его словам, РФПИ работает над этим совместно с российским Минздравом.

«Ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме», — добавил Дмитриев. По его словам, получить препарат можно будет только по рецепту. Кроме того, лекарство нельзя будет использовать беременным женщинам.

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Фото: РИА Новости

«Авифавир» — российский аналог японского противогриппозного препарата «Фавипиравир» (так же называется действующее вещество лекарства). В Японии одобрение препарата именно для лечения COVID-19 отложили, чтобы собрать больше данных.

По данным российского Минздрава, его эффективность по итогам клинических испытаний составила 90%, ведомство одобрило его для лечения коронавирусной инфекции в конце мая. Тогда препарат был разрешен для лечения коронавирусной инфекции при условии, что он будет применяться только в стационаре под наблюдением медицинского персонала, который должен быть предупрежден о неполноте клинических исследований.

Кроме того, его нельзя давать детям и беременным, предупредил Минздрав.

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Производит препарат совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний «ХимРар». Первая партия «Авифавира» поступила в российские больницы в июне.

Помимо «Авифавира» Минздрав одобрил применение фавипиравира под другими торговыми названиями — «Коронавир» (компания «Р-Фарм») и «Арепливир» (АО «Биохимик»).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, лекарство
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