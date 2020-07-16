Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле

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Препарат «Авифавир», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, одобрят для амбулаторного применения до конца июля. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.

«Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце», — сказал Дмитриев. По его словам, РФПИ работает над этим совместно с российским Минздравом.

«Ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме», — добавил Дмитриев. По его словам, получить препарат можно будет только по рецепту. Кроме того, лекарство нельзя будет использовать беременным женщинам.

«Авифавир» — российский аналог японского противогриппозного препарата «Фавипиравир» (так же называется действующее вещество лекарства). В Японии одобрение препарата именно для лечения COVID-19 отложили, чтобы собрать больше данных.