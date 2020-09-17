Пандемия коронавируса , 17 сен, 21:02
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В российских аптеках начнут продавать два препарата для лечения COVID-19
Применять их амбулаторно разрешил Минздрав, ранее они могли использоваться только при лечении в стационарах
Первым в России препаратом от коронавирусной инфекции, продающимся в аптеках, станет «Коронавир», сообщил РБК представитель компании «Р-Фарм», которая производит лекарство.
Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, ведомство разрешило амбулаторно применять два российских препарата с непатентованным названием «фавипиравир».
Со следующей недели в аптеках появится второй препарат — «Арепливир», который производит компания «Промомед», передает ТАСС.
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