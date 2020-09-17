Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 12:28
Теннисист Рублев вылетел с турнира серии «Мастерс» в Риме Спорт, 21:20 В российских аптеках начнут продавать два препарата для лечения COVID-19 Общество, 21:02 Кубок Кремля по теннису отменили из-за коронавируса Спорт, 20:43 Российский Су-27 перехватил два самолета НАТО над Балтийским морем Политика, 20:42 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 20:41 Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей Политика, 20:33 Сергей Лисовский уйдет из Совфеда Политика, 20:31 Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет без зрителей Спорт, 20:28 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 20:14 Альтернативный сценарий: об облигациях и других конкурентах депозитов РБК и Сбербанк Первый, 20:10 Собянин объяснил рост числа выявленных в Москве случаев COVID-19 Общество, 20:02 Последний губернатор 90-х, риски для нефтянки России. Главные новости РБК Общество, 20:01 Фигуристку сборной России заподозрили в нарушении антидопинговых правил Спорт, 20:00 НКР присвоило СКБ-банку кредитный рейтинг B+.ru, прогноз — стабильный Кредитные рейтинги, 19:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

В российских аптеках начнут продавать два препарата для лечения COVID-19

Применять их амбулаторно разрешил Минздрав, ранее они могли использоваться только при лечении в стационарах
Фото:Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Первым в России препаратом от коронавирусной инфекции, продающимся в аптеках, станет «Коронавир», сообщил РБК представитель компании «Р-Фарм», которая производит лекарство.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава, ведомство разрешило амбулаторно применять два российских препарата с непатентованным названием «фавипиравир».

Со следующей недели в аптеках появится второй препарат — «Арепливир», который производит компания «Промомед», передает ТАСС.

Материал дополняется.

коронавирус пандемия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter