Минздрав оценил в 90% эффективность российского препарата от COVID-19

Препарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 (Фото: chemrar.ru)

Во время клинических испытаний на людях российского препарата от коронавирусной инфекции «Авифавир» его эффективность составила 90%. Об этом заявил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов, передает «РИА Новости».

По словам Чуланова, сейчас начинается второй этап исследований, цель которого — оценить эффективность и безопасность лекарства. На первом этапе медики подбирали оптимальную дозу препарата.

В Минздраве отметили, что «Авифавир» уже прошел испытания на 180 пациентах, а всего в клинические исследование вовлечены 330 человек.

Препарат «Авифавир» получил государственную регистрацию 29 мая. Лекарство является аналогом японского противовирусного препарата «Фавипиравира».