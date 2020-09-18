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Производитель «Арепливира» от коронавируса заявил о стоимости ₽12 тыс.

Фото:Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Упаковка нового российского препарата «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях для лечения коронавируса, будет стоить от 12 320 руб. в розницу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

«Рекомендованная розничная цена — 12 320 руб.», — сказал Младенцев.

Он добавил, что розничная цена должна не отличаться от той, что выставляется для государственных поставок. Младенцев отметил, что в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.

Препарат «Арепливир» производит компания АО «Биохимик». Минздрав России одобрил применение препарата под торговым наименованием «Арепливир» в конце июня, а накануне ведомство разрешило применять препарат в амбулаторных условиях.

В российских аптеках начнут продавать два препарата для лечения COVID-19
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Фото:Артем Житенев / ТАСС

Препарат направлен на минимизацию рисков развития осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Другой российский препарат, имеющий похожие свойства, «Коронавир» также одобрен Минздравом для продажи в аптеках.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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