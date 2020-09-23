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В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии получил информацию о подготовке боевиками незаконных вооруженных формирований провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель руководителя российского Центра контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории
Фотогалерея 
<p>Один из первых крупнейших случаев применения боевых отравляющих веществ&nbsp;произошел <strong>22 апреля 1915 года</strong>, когда немецкие войска распылили около 168 т&nbsp;хлора на позициях вблизи бельгийского города Ипр. Жертвами этой атаки стали 1100 человек. Всего же во время Первой мировой в результате применения химического оружия погибли около 100 тыс. человек, 1,3 млн пострадали.</p> <p>На фото: ослепленная хлором группа британских солдат</p>

Это уже не первое сообщение за сентябрь о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии. 20 сентября Гринкевич заявил, что террористы группировки «Тахрир аш-Шам», которая связана с «Аль-Каидой» (обе организации запрещены на территории России), готовят провокации с применением отравляющих веществ. Он уточнил тогда, что террористы собираются провести постановочные съемки с привлечением журналистов иностранных СМИ. Цель — распространение в сети и СМИ публикаций о том, что власти Сирии применяют химическое оружие против мирных граждан.

После сообщений о применении правительственными войсками Башара Асада отравляющих веществ в городе Дума 7 апреля 2018 года западная коалиция нанесла ракетный удар по объектам в стране. 14 апреля авиация и флот США, Великобритании и Франции 14 апреля выпустили около 100 ракет по объектам сирийского правительства. Поводом стали сообщения о применении химического оружия против жителей города Дума в пригороде Дамаска Восточная Гута, а также препятствия экспертам ОЗХО, которые должны были начать расследование вероятной химатаки в этот же день. Целями удара стали места предполагаемой разработки, производства и хранения химоружия, от которого режим Башара Асада официально отказался в 2013 году и передал его на уничтожение.

ОЗХО нашла следы хлора при расследовании атаки в сирийской Думе
Политика
Дума, Сирия

Позже официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Россия и Сирия препятствуют доступу инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Думу. «Мы обладаем достоверными сведениями, которые указывают на то, что российские власти работают с сирийским режимом для того, чтобы запретить и затянуть допуск инспекторов ОЗХО в Думу», — заявила Нойерт.

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Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что химический атаки в Думе не было, а имела место постановка, за которой стоят спецслужбы Великобритании и, вероятно, США. «У нас есть не просто «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — заявил тогда Шульгин.

В июле ОЗХО заявила, что во взятых образцах окружающей среды и в крови предполагаемых жертв следов фосфорорганических нервно-паралитических веществ, а также продуктов их распада не обнаружено, однако в образцах с двух мест наряду со взрывчатыми веществами были найдены хлорорганические химические вещества.

Сирия химоружие Минобороны
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