В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии получил информацию о подготовке боевиками незаконных вооруженных формирований провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель руководителя российского Центра контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.

Это уже не первое сообщение за сентябрь о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии. 20 сентября Гринкевич заявил, что террористы группировки «Тахрир аш-Шам», которая связана с «Аль-Каидой» (обе организации запрещены на территории России), готовят провокации с применением отравляющих веществ. Он уточнил тогда, что террористы собираются провести постановочные съемки с привлечением журналистов иностранных СМИ. Цель — распространение в сети и СМИ публикаций о том, что власти Сирии применяют химическое оружие против мирных граждан.

После сообщений о применении правительственными войсками Башара Асада отравляющих веществ в городе Дума 7 апреля 2018 года западная коалиция нанесла ракетный удар по объектам в стране. 14 апреля авиация и флот США, Великобритании и Франции 14 апреля выпустили около 100 ракет по объектам сирийского правительства. Поводом стали сообщения о применении химического оружия против жителей города Дума в пригороде Дамаска Восточная Гута, а также препятствия экспертам ОЗХО, которые должны были начать расследование вероятной химатаки в этот же день. Целями удара стали места предполагаемой разработки, производства и хранения химоружия, от которого режим Башара Асада официально отказался в 2013 году и передал его на уничтожение.