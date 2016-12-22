Трамп объяснил конгрессу свое решение нанести ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о ракетном ударе по Сирии, чтобы сдержать использование и распространение химоружия, говорится в письмах главы государства к обеим палатам конгресса. Об этом сообщает Washington Post

Глава государства отметил в обращении в конгрессу, что военная операция против Сирии была начата для того, чтобы «обеспечить стабильность в регионе, предотвратить использование и распространение химоружия, а также чтобы избежать углубления гуманитарной катастрофы».

Американские парламентарии от Демократической партии раскритиковали Трампа вскоре после нанесения ракетных ударов по Сирии за то, что тот отдал приказ об операции, не получив одобрения конгресса. Демократы надеялись услышать от главы государства четкую стратегию в отношении Сирии, а также меры по предотвращению гражданских жертв в результате операции. Еще одним аргументом в пользу обсуждения с конгрессом деталей операции оппоненты Трампа называли нахождение в стране военных и союзников России, Турции и Ирана, вероятность эскалации с которыми в случае удара оценивалась как «слишком высокая, чтобы доверять исполнительной власти действовать в одиночку».

Авиация и флот США, Великобритании и Франции 14 апреля выпустили около 100 ракет по объектам сирийского правительства. Поводом стали сообщения о применении химического оружия против жителей города Дума в пригороде Дамаска Восточная Гута, а также препятствия экспертам ОЗХО, которые должны были начать расследование вероятной химатаки в этот же день. Целями удара стали места предполагаемой разработки, производства и хранения химоружия, от которого режим Башара Асада официально отказался в 2013 году и передал его на уничтожение. Россия не нашла фактов применения отравляющих веществ в Думе