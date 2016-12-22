Россия нашла участников съемок постановочного видео «химатаки» в Сирии

На сессии исполнительного совета ОЗХО российский постпред заявил о постановочном характере инцидента в Думе, где якобы произошла химатака. Он заявил, что российской сторона определила двух врачей, принимавших в ней участие

Александр Шульгин (Фото: Peter Dejong / AP)

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин на сессии исполнительного совета организации в понедельник, 16 апреля, заявил, что химический атаки в Думе 7 апреля не было, а имела место постановка, за которой стоят спецслужбы Великобритании и, вероятно, США.

«У нас есть не просто «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнёры, а имеется неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что всё это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — заявил Шульгин (текст его выступления есть у РБК).

Россия провела свое, национальное​​​​ расследование инцидента, в нем приняли участие специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Они под охранной российской военной полиции посетила места, в которых якобы применялось химоружие, и не нашла ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие: ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале, не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов, сообщил Шульгин. При этом, по его словам, удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве «доказательства» химатаки. «Было представлено на телевидении живое интервью с этими людьми. Они сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы», — сказал постпред.

События в Думе являются постановкой западных стран, так как проведение химатаки не было выгодно сирийским властям — Восточная Гута была уже практически освобождена, в Думе была достигнута договоренность с последними группами боевиков об их выходе. «Когда исход военного противостояния в Думе был практически предрешён, зачем сирийцам вдруг ещё применить химическое оружие? Чтобы навлечь на себя гнев мирового сообщества? В голову такое может прийти только сумасшедшему. И, тем не менее, это всё тиражируется на самом высоком политическом уровне и с умным видом повторяется в столицах некоторых стран», — заявил Шульгин.

Российский постпред призвал обеспечить работу на месте инцидента экспертов ОЗХО. В поддержку работы миссии он призвал принять краткое решение исполнительного совета.

Он также осудил военные действия США, Великобритании и Франции против Сирии. Военный успех операции Шульгин назвал сомнительным.

Ранее на том же заседании исполнительного совета ОЗХО представитель США обвинил Россию в попытке сорвать расследование инцидента 7 апреля. «Мы понимаем, что русские могли посетить место атаки. Мы озабочены тем, что там они могли сжульничать, чтобы пресечь усилия миссии ОЗХО по установлению фактов с целью проведения эффективного расследования», — заявил Кеннет Уорд (цитата по Reuters). Сообщения об атаке, в частности, распространялись правозащитной организацией «Белые каски», продемонстрировавшей видео с пострадавшими.



