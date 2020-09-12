Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

Террористы группировки «Тахрир аш-Шам», которая связана с«Аль-Каиде» (обе организации запрещены на территории России), готовят провокации с применением отравляющих веществ в Сирии. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич, передает ТАСС.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.

По информации Гринкевича, террористы собираются провести постановочные схемки с привлечением журналистов иностранных СМИ на юге Идлиба, чтобы распространить в сети и СМИ публикации о том, что власти Сирии применяют химическое оружие против мирных граждан.

Контр-адмирал добавил, что главнокомандующим незаконным группировкам нужно отказаться от вооруженных провокаций и мирно урегулировать конфликт в районах, которые контролируют боевики.