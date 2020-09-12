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Политика ,  
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Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

Террористы группировки «Тахрир аш-Шам», которая связана с«Аль-Каиде» (обе организации запрещены на территории России), готовят провокации с применением отравляющих веществ в Сирии. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич, передает ТАСС.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.

По информации Гринкевича, террористы собираются провести постановочные схемки с привлечением журналистов иностранных СМИ на юге Идлиба, чтобы распространить в сети и СМИ публикации о том, что власти Сирии применяют химическое оружие против мирных граждан.

Контр-адмирал добавил, что главнокомандующим незаконным группировкам нужно отказаться от вооруженных провокаций и мирно урегулировать конфликт в районах, которые контролируют боевики.

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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Сирии установилась относительно спокойная обстановка, а все оставшиеся очаги террористов будут уничтожены. Он добавил, что страна одержала победу над международным терроризмов и «теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности». По его словам, в этом Сирии помогла в том числе и Россия.

Неправительственная организация «Белые каски» сообщила 7 апреля 2018 года, что в в сирийском городе Думе недалеко от Дамаска применялось химическое оружие против мирных граждан. В этом обвинили власти Сирии, однако Дамаск отрицал свою причастность.

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Через несколько месяцев ОЗХО представила доклад, в котором указано, что емкости с токсином на основе хлора сбросили с воздуха. 

20 января 2020 года на неформальной встрече Совбеза ООН российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что появилась новая информация о химической атаке в сирийском городе Думе в апреле 2018 года. Он заявил, что во время переговоров российская сторона привела новые факты и поставила вопрос о необходимости расследования инцидента в Думе.

Теги: Сирия, Россия, терроризм
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