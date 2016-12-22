Госдеп заявил о попытках России и Сирии «зачистить» место химатаки в Думе

Россия оказывала давление на сирийские власти для того, чтобы те провели дезинфекцию на месте предполагаемого применения химического оружия в городе Дума, утверждают в Госдепе США

Дума, Сирия (Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Россия и Сирия препятствуют доступу инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Думу, где, предположительно, произошла химическая атака. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт

«Мы обладаем достоверными сведениями, которые указывают на то, что российские власти работают с сирийским режимом для того, чтобы запретить и затянуть допуск инспекторов ОЗХО в Думу», — заявила Нойерт.

Госдеп считает, что Россия и Сирия собирается провести в Сирии «собственные срежиссированные расследования». «Российские власти работали с сирийским режимом, как мы считаем, для того чтобы дезинфицировать места вероятных атак и устранить изобличающие свидетельства применения химического оружия», — добавила она.

На уточняющий вопрос о том, были ли попытки дезинфицировать место применения химоружия успешными, Нойерт не дала ответа. «Мы просто знаем, что они пытаются дезинфицировать», — сказала она, сославшись на разведданные и «заслуживающую доверия информацию».

Кроме того, Россия и Сирия вероятно оказывают давление на людей, чтобы те «изменили свои истории о том, что действительно случилось той ночью», заключила Нойерт.

Как сообщало Reuters, инспекторы ОЗХО откладывали поездку в Думу после того, как группа сотрудников службы безопасности ООН попала под обстрел. Днем в четверг, 19 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что специалисты ОЗХО приступают к работе в Думе. «Появляются подтверждения того, что указанная химатака — это не что иное как постановка и опасная медийная провокация», — сказала она.

Химатака в сирийской Думе, которая на тот момент контролировалась оппозицией, произошла в ночь на 8 апреля, сообщали активисты. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки стали не менее 40 человек. США, Франция и Великобритания возложили ответственность за атаку на сирийский режим нанесли ракетный удар по территории Сирии.