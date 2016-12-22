ОЗХО нашла следы хлора при расследовании атаки в сирийской Думе

Международные эксперты представили промежуточные итоги своего расследования: следов нервно-паралитических веществ обнаружено не было, но следы хлора найдены. Ранее Минобороны России заявило, что атака в Думе была постановочной

Дума, Сирия (Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) представила промежуточный доклад с результатами расследования предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума 7 апреля, которая послужила поводом для нанесения ракетных ударов США, Франции и Великобритании по территории Сирии.

В докладе сказано, что работа специалистов ОЗХО включала в себя поездки на место предполагаемой атаки для сбора проб окружающей среды, общения со свидетелями и сбора данных.

«Результаты показывают, что во взятых образцах окружающей среды и в крови предполагаемых жертв следов фосфорорганических нервно-паралитических веществ, а также продуктов их распада не обнаружено. В образцах с двух мест наряду со взрывчатыми веществами были найдены хлорорганические химические вещества», — говорится в заявлении ОЗХО.

В организации заверили, миссия по установлению фактов применения химического оружия продолжит анализ полученных результатов и в дальнейшем представит заключительные выводы.

В начале апреля движение «Белые каски» сообщило о химической атаке в сирийском городе Дума​. Сообщалось о большом количестве пострадавших. Западные телеканалы продемонстрировали кадры, на которых было видно, как якобы пострадавших людей поливали водой, чтобы облегчить их симптомы. США и их союзники возложили ответственность за атаку на власти Сирии. Дамаск свою причастность отверг, Москва заявила о постановочном характере атаки.

Однако, несмотря на эти заявления США, Франция и Великобритания в качестве ответа 14 апреля нанесли ракетные удары по правительственных объектам в Сирии.

Позднее Минобороны России сообщило, что нашло участников съемки видеоролика с предполагаемыми жертвами атаки и сообщило, что атака была инсценировкой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала организацию «Белые каски» «некой гуманитарной организацией, которая без каких-то оснований объявила себя сирийской гражданской обороной, а на практике ее представители с камерой в руках появляются «в нужное время в нужном месте» и занимаются якобы тем, что оказывают первую помощь».