СМИ сообщили о просьбе Генпрокуратуры разрешить опросить Навального

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Генеральная прокуратура России обратилась в Федеральное министерство юстиции Германии с запросом, в котором попросила дать возможность опросить оппозиционера Алексея Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике «Шарите». Запрос был направлен 14 сентября, сообщает RT со ссылкой на текст документа.

Российская сторона также запросила информацию о состоянии Навального и возможности его участия в следственных действиях.

«При отсутствии противопоказаний прошу провести опрос А.А. Навального в целях прояснения следующих вопросов», — говорится в тексте.

Генпрокуратуру, в частности, интересует, когда и кем была запланирована поездка политика в Новосибирск и Томск, кто ее организовывал и его сопровождал.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры России.