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Навальный сообщил о ходе восстановления после отравления

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: navalny / Instagram)

Оппозиционер Алексей Навальный, проходящий курс лечения в берлинской клинике «Шарите» после отравления, опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал о ходе своего восстановления.

«Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда», — написал он.

По словам Навального, у него остается много проблем, однако врачи решили главную — превратили его из «технически живого человека» в того, кто сможет быстро листать ленту в Instagram и без размышлений понимать, где ставить лайки.

Материал дополняется.

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