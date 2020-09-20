Колесникова попросила белорусов не бояться быть свободными

Мария Колесникова (Фото: Tut.by / AP)

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала белорусов не бояться быть свободными. Ее обращение из СИЗО опубликовано на официальном Telegram-канале бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

«Свобода стоит того, чтобы за нее бороться. Не бойтесь быть свободными!» — сказано в обращении.

В конце обращения Колесникова заявила, что ни о чем не жалеет.

Как заявляют официальные власти Белоруссии, Колесникову задержали при попытке сбежать из страны. Ей предъявили обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета (ч. 3 ст. 361 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.