Протесты в Белоруссии , 16 сен, 17:11
0
Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии
Мария Колесникова
Следственный комитет Белоруссии сообщил в Telegram, что Марии Колесниковой предъявлено обвинение по статье о призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенные с использованием СМИ или интернета (ч.3 ст. 361 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Колесникова находится под стражей, уточнили в Минске.
Материал дополняется.