Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

Мария Колесникова (Фото: Сергей Гриц / AP)

Следственный комитет Белоруссии сообщил в Telegram, что Марии Колесниковой предъявлено обвинение по статье о призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенные с использованием СМИ или интернета (ч.3 ст. 361 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Колесникова находится под стражей, уточнили в Минске.

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