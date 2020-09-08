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Белорусские оппозиционеры рассказали о погоне на границе с Украиной

Выехавшие в Киев члены совета белорусской оппозиции рассказали, как их задержали и готовили к отправке на Украину и почему границу не пересекла Мария Колесникова. Они подтвердили, что она порвала паспорт в нейтральной зоне
Антон Родненков и Иван Кравцов 
Антон Родненков и Иван Кравцов  (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве рассказали, как покинули республику и что случилось на границе с их коллегой Марией Колесниковой.

Пресс-конференцию транслировало «Радио Свобода».

Родненков и Кравцов рассказали, что утром 7 сентября узнали об исчезновении еще одного члена совета Марии Колесниковой. Их задержали возле дома Колесниковой, неизвестные люди посадили их микроавтобус и увезли.

По словам Родненкова, они попали в отделение ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии). Потом их отвезли в другое отделение, причем во время перевозки надели на голову черный мешок, а руки сковали наручниками. Потом перевезли в ДФР (Департамент финансовых расследований). Родненков утверждает, что с ним с утра до вечера почти никто не разговаривал и ничего не объяснял.

По словам Кравцова, ему угрожали возбуждением уголовного дела за превышение полномочий на прежнем месте работы. Но главное, «их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу». На границу их привезли поздно вечером, причем всех везли на разных машинах, а пересесть в одну оппозиционеры, включая Колесникову, должны были в нейтральной зоне. После пересечения белорусской границы к автомобилю, в котором уже были Кравцов и Родненков, доставили Колесникову.

СМИ сообщили о порванном Колесниковой паспорте
Политика
Мария Колесникова

«Появилась Мария Колесникова, ее вели, это было достаточно шумно. Было видно, что ее ведут силой, что она сопротивляется. Ее затолкали на заднее сиденье и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет. Как только она увидела в машине свой паспорт, она сразу взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла, пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через него — и пошла в сторону белорусской границы», — рассказал Родненков.

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Кравцов рассказал, что после этого стало ясно: даже насильно Колесникову не удастся выдворить из Белоруссии. При этом белорусские силовики, по его словам, попытались заблокировать их машину, в которой уже не было Колесниковой, однако оппозиционерам удалось доехать до шлагбаума с украинской стороны.

«Там нас встретили очень любезные и понимающие сотрудники пограничных войск Украины, за это им большое спасибо», — заявил Кравцов.

Родненков добавил, что позже они нашли в машине билеты на их имена в Турцию, а на имя Колесниковой в Мюнхен через Вену. «Как мы понимаем, эти билеты также фотографировались во время одной из остановок ночью. Скорее всего, мы увидим по БТ красивый сценарий, как мы хотели уехать загорать в Турцию, а Мария — в Германию», — пояснил он.

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который возглавляла Колесникова, сообщил, что она находится в Мозырском погранотряде Гомельской области. Для нее наняли адвоката, но ему ответили, что Колесниковой в военной части нет, отметили в штабе.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: погоня, граница, оппозиция, Белоруссия
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