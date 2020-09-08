Белорусские оппозиционеры рассказали о погоне на границе с Украиной

Выехавшие в Киев члены совета белорусской оппозиции рассказали, как их задержали и готовили к отправке на Украину и почему границу не пересекла Мария Колесникова. Они подтвердили, что она порвала паспорт в нейтральной зоне

Антон Родненков и Иван Кравцов (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве рассказали, как покинули республику и что случилось на границе с их коллегой Марией Колесниковой.

Пресс-конференцию транслировало «Радио Свобода».

Родненков и Кравцов рассказали, что утром 7 сентября узнали об исчезновении еще одного члена совета Марии Колесниковой. Их задержали возле дома Колесниковой, неизвестные люди посадили их микроавтобус и увезли.

По словам Родненкова, они попали в отделение ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии). Потом их отвезли в другое отделение, причем во время перевозки надели на голову черный мешок, а руки сковали наручниками. Потом перевезли в ДФР (Департамент финансовых расследований). Родненков утверждает, что с ним с утра до вечера почти никто не разговаривал и ничего не объяснял.

По словам Кравцова, ему угрожали возбуждением уголовного дела за превышение полномочий на прежнем месте работы. Но главное, «их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу». На границу их привезли поздно вечером, причем всех везли на разных машинах, а пересесть в одну оппозиционеры, включая Колесникову, должны были в нейтральной зоне. После пересечения белорусской границы к автомобилю, в котором уже были Кравцов и Родненков, доставили Колесникову.