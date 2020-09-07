СМИ сообщили о похищении в Белоруссии Колесниковой

Представители координационного совета белорусской оппозиции подтвердили РБК, что не могут связаться с Марией Колесниковой и еще несколькими пытавшимися найти ее людьми

Мария Колесникова (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Минске неизвестными похищена член координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, сообщает издание Tut.by. Одна из очевидцев рассказала изданию, что видела, как утром в понедельник неизвестные в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь», после чего тот уехал.

«Обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», — рассказала Tut.by свидетельница.

Tut.by отмечает, что на звонки по мобильному телефону Колесникова не отвечает. Член КС Максим Знак подтвердил РБК, что связи с ней нет, а кроме того, не удается связаться с пресс-секретарем совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым.

«Не можем связаться с Марией Колесниковой, Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Сначала пропала Мария, ее поехали искать Антон и Иван, они тоже пропали», — рассказал Знак РБК.

Представитель КС Глеб Герман также подтвердил РБК, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь. «Адвокаты занимаются поиском. Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК», — сказал он.