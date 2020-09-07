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СМИ сообщили о похищении в Белоруссии Колесниковой

Представители координационного совета белорусской оппозиции подтвердили РБК, что не могут связаться с Марией Колесниковой и еще несколькими пытавшимися найти ее людьми
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Минске неизвестными похищена член координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, сообщает издание Tut.by. Одна из очевидцев рассказала изданию, что видела, как утром в понедельник неизвестные в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь», после чего тот уехал.

«Обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», — рассказала Tut.by свидетельница.

Tut.by отмечает, что на звонки по мобильному телефону Колесникова не отвечает. Член КС Максим Знак подтвердил РБК, что связи с ней нет, а кроме того, не удается связаться с пресс-секретарем совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым.

«Не можем связаться с Марией Колесниковой, Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Сначала пропала Мария, ее поехали искать Антон и Иван, они тоже пропали», — рассказал Знак РБК.

Представитель КС Глеб Герман также подтвердил РБК, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь. «Адвокаты занимаются поиском. Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК», — сказал он.

В МВД Белоруссии не располагают информацией о задержании, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

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О создании координационного совета по трансферу власти Светлана Тихановская, которая была основной соперницей занимающего ныне пост президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах, объявила 14 августа. Сам белорусский лидер сравнил организацию с черной сотней.

«Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — пригрозил Лукашенко.

24 августа в Белоруссии задержали члена президиума КС и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову. Позднее стало известно, что она покинула страну: по словам самой Ковальковой, ее вынудили это сделать силовики.

Авторы: Евгений Калюков, Александр Атасунцев, Майя Бобенко
Теги: Белоруссия
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