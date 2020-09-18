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Протесты в Белоруссии ,  
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Суд в Минске продлил арест Марии Колесниковой

Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Арест Марии Колесниковой, члена президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции, продлен до 8 ноября. Об этом сообщила ее адвокат Людмила Казак, передает ТАСС.

«После 8 ноября, если будет необходимость у следствия, срок может быть продлен», — сообщила Казак.

Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии
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Мария Колесникова

Колесникову, по словам очевидцев, 7 сентября насильно увезли неизвестные в масках на микроавтобусе с надписью «Связь».

На следующий день государственное агентство БелТА сообщило, что Колесникова и члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов пытались «прорваться» через границу на Украину. При ее пересечении они чуть не сбили пограничника, а «Колесникову буквально выбросили из машины», сообщило агентство.

Позже президент Александр Лукашенко заявил, что Колесникову задержали при попытке покинуть страну. В то же время МВД Украины сообщило, что Родненкова и Кравцова фактически депортировали, а Колесникову белорусским силовикам не удалось вывезти только потому, что она разорвала свой паспорт.

Позже со ссылкой на слова Колесниковой штаб незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико заявил, что силовики угрожали ей убийством и 25 годами тюрьмы. От нее требовали добровольно покинуть Белоруссию, а в противном случае угрожали все равно ее вывезти — «живой или по частям».

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 


Следственный комитет Белоруссии 16 сентября предъявил Марии Колесниковой обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета (ч. 3 ст. 361 УК). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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