Суд в Минске продлил арест Марии Колесниковой
Арест Марии Колесниковой, члена президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции, продлен до 8 ноября. Об этом сообщила ее адвокат Людмила Казак, передает ТАСС.
«После 8 ноября, если будет необходимость у следствия, срок может быть продлен», — сообщила Казак.
Колесникову, по словам очевидцев, 7 сентября насильно увезли неизвестные в масках на микроавтобусе с надписью «Связь».
На следующий день государственное агентство БелТА сообщило, что Колесникова и члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов пытались «прорваться» через границу на Украину. При ее пересечении они чуть не сбили пограничника, а «Колесникову буквально выбросили из машины», сообщило агентство.