Суд в Минске продлил арест Марии Колесниковой

Позже президент Александр Лукашенко заявил, что Колесникову задержали при попытке покинуть страну. В то же время МВД Украины сообщило, что Родненкова и Кравцова фактически депортировали, а Колесникову белорусским силовикам не удалось вывезти только потому, что она разорвала свой паспорт.



Позже со ссылкой на слова Колесниковой штаб незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико заявил, что силовики угрожали ей убийством и 25 годами тюрьмы. От нее требовали добровольно покинуть Белоруссию, а в противном случае угрожали все равно ее вывезти — «живой или по частям».

Следственный комитет Белоруссии 16 сентября предъявил Марии Колесниковой обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета (ч. 3 ст. 361 УК). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет.