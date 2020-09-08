Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения госграницы. Соответствующее заявление Лукашенко сделал в интервью российским журналистам, его слова передал участвовавший в интервью главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале.
«Вместе с двумя попутчиками она минувшей ночью пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между РБ и Украиной», — приводит журналист слова Лукашенко. При повторной проверке документов, Колесникову «выбросили» из машины, а ее попутчики пересекли границу, заявил белорусский лидер журналистам.
Как сообщает Telegram-канал RT, по словам Лукашенко, у Колесниковой на Украине живет сестра. Также президент добавил, что как пограничник, считает правильным ее задержание, сообщил участвовавший в интервью корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков.
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