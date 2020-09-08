Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой на границе

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения госграницы. Соответствующее заявление Лукашенко сделал в интервью российским журналистам, его слова передал участвовавший в интервью главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

«Вместе с двумя попутчиками она минувшей ночью пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между РБ и Украиной», — приводит журналист слова Лукашенко. При повторной проверке документов, Колесникову «выбросили» из машины, а ее попутчики пересекли границу, заявил белорусский лидер журналистам.

Как сообщает Telegram-канал RT, по словам Лукашенко, у Колесниковой на Украине живет сестра. Также президент добавил, что как пограничник, считает правильным ее задержание, сообщил участвовавший в интервью корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков.

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