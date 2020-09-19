Политика ,
19 сен, 16:20
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Марш оппозиции в Минске. Фотогалерея
В субботу в Минске проходит очередная акция протеста. Она получила название «блестящий марш», участников попросили одеваться максимально ярко. Как прошел марш оппозиции — в фотогалерее РБК
Фото: Вадим Замировский / TUT.by
Фото: Вадим Замировский / TUT.by
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Вадим Замировский / TUT.by
Фото: Надежда Бужан / Наша Ніва / Telegram
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Надежда Бужан / Наша Ніва / Telegram
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by
Нина Багинская
(Фото: Надежда Бужан / Наша Ніва / Telegram)