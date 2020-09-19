Эксперты объяснили стоимость лекарства от COVID-19 в России

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Высокая стоимость лекарства от коронавируса «Арепливир» объясняется высоким спросом и эпидемиологической обстановкой в мире. Об этом заявил эксперт фармрынка Николай Беспалов в разговоре с радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что упаковка нового российского препарата «Арепливир» для лечения коронавируса будет стоить от 12 320 руб.

«Спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — пояснил Беспалов.

Тем не менее он отметил, что его больше волнует бесконтрольное применение этого препарата. Эксперт фармрынка подчеркнул, что пациент не должен иметь возможность приобретать этот препарат без рецепта, выписанного лечащим врачом.