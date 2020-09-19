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Эксперты объяснили стоимость лекарства от COVID-19 в России

Фото:biohimik.ru
Фото: biohimik.ru

Высокая стоимость лекарства от коронавируса «Арепливир» объясняется высоким спросом и эпидемиологической обстановкой в мире. Об этом заявил эксперт фармрынка Николай Беспалов в разговоре с радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что упаковка нового российского препарата «Арепливир» для лечения коронавируса будет стоить от 12 320 руб.

«Спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — пояснил Беспалов.

Тем не менее он отметил, что его больше волнует бесконтрольное применение этого препарата. Эксперт фармрынка подчеркнул, что пациент не должен иметь возможность приобретать этот препарат без рецепта, выписанного лечащим врачом.

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Общество
Фото:Андрей Рудаков / РИА Новости

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, в свою очередь, отметил, что в России препарат еще не доказал эффективность в лечении заболевания. Более того, он напомнил, что результаты исследований препарата в Японии показали его неэффективность.

«Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», — заключил эксперт.

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Производителем препарата является компания АО «Биохимик». В конце июня Минздрав России одобрил применение препарата под торговым наименованием «Арепливир», а перед этим ведомство разрешило применять лекарство в амбулаторных условиях.

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