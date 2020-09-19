В России впервые с середины июля COVID-19 заразились более 6 тыс. человек
За последние 24 часа в России коронавирус COVID-19 выявили у 6065 человек. Общее число заразившихся достигло 1 097 251, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Последний раз в стране фиксировали более 6 тыс. заболевших 19 июля. Тогда было выявлено 6109 случаев заражения вирусом. Последнюю неделю в России число заболевших ежедневно растет.
За минувшие сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Ненецком автономном округе. 1460 (24,1%) человек от общего числа заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.
По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:
- Москва — 825;
- Санкт-Петербург — 212;
- Ростовская область — 180;
- Московская область — 175;
- Нижегородская область — 164;
- Воронежская область — 151;
- Ставропольский край — 139;
- Кемеровская область — 135;
- Свердловская область — 125;
- Ульяновская область — 121;
- Самарская область — 115;
- Саратовская область — 110;
- Оренбургская область — 101;
- Красноярский край — 101.