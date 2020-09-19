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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые с середины июля COVID-19 заразились более 6 тыс. человек

Последний раз в стране фиксировали более 6 тыс. заболевших 19 июля. В течение недели число заболевших в России ежедневно растет
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние 24 часа в России коронавирус COVID-19 выявили у 6065 человек. Общее число заразившихся достигло 1 097 251, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Последний раз в стране фиксировали более 6 тыс. заболевших 19 июля. Тогда было выявлено 6109 случаев заражения вирусом. Последнюю неделю в России число заболевших ежедневно растет.

За сутки от коронавируса в России умерли 144 человека
Общество
Фото:Павел Головкин / AP

За минувшие сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Ненецком автономном округе. 1460 (24,1%) человек от общего числа заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

  • Москва — 825;
  • Санкт-Петербург — 212;
  • Ростовская область — 180;
  • Московская область — 175;
  • Нижегородская область — 164;
  • Воронежская область — 151;
  • Ставропольский край — 139;
  • Кемеровская область — 135;
  • Свердловская область — 125;
  • Ульяновская область — 121;
  • Самарская область — 115;
  • Саратовская область — 110;
  • Оренбургская область — 101;
  • Красноярский край — 101.

В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (275,6 тыс.), Подмосковье (71,3 тыс.), Санкт-Петербург (40,5 тыс.), Нижегородская (30,5 тыс.) и Свердловская (27,6 тыс.) области.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России от COVID-19 скончались 19 339 человек. Более 906 тыс. заболевших выздоровели. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 42,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 361 тыс. за последние сутки.

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