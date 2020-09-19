В России впервые с середины июля COVID-19 заразились более 6 тыс. человек

Последний раз в стране фиксировали более 6 тыс. заболевших 19 июля. В течение недели число заболевших в России ежедневно растет

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние 24 часа в России коронавирус COVID-19 выявили у 6065 человек. Общее число заразившихся достигло 1 097 251, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Последний раз в стране фиксировали более 6 тыс. заболевших 19 июля. Тогда было выявлено 6109 случаев заражения вирусом. Последнюю неделю в России число заболевших ежедневно растет.

За минувшие сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Ненецком автономном округе. 1460 (24,1%) человек от общего числа заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.



По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах: