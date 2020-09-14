Вакцину центра «Вектор» выпустят в ноябре для постклинических испытаний

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Фото: пресс-служба Роспотребнадзора / АГН «Москва»)

Первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» для расширенных клинических исследований может быть выпущена в ноябре. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заведующий лаборатории центра Ильназ Иматдинов в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», — сказал Иматдинов.

Сейчас вакцина проходит клинические испытания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в центре планируют завершить их 30 сентября.

8 сентября первых 100 добровольцев, получивших препарат, выписали из стационара. У всех пациентов, получивших двойную дозу, выработался иммунитет, сообщили в «Векторе». Как утверждают в Роспотребнадзоре, у добровольцев нет побочных эффектов от применения препарата.