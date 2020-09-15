Путин счел эффективным противостояние России коронавирусу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия эффективно противостоит коронавирусу. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, принимая участие по видеоконференции в откртии медицинских центров Минобороны в Псковской области.

«Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции», — сказал президент.

Он отметил, что Россия занимает 40 место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100 место по показателям смертности от COVID-19. Более того, добавил он, страна лидирует по количеству проведенных тестов на коронавирус.

Путин заключил, что именно комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, проводить эффективное лечение и обеспечивать стабильную эпидимиологическую обстановку.