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Пандемия коронавируса ,  
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Путин счел эффективным противостояние России коронавирусу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия эффективно противостоит коронавирусу. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, принимая участие по видеоконференции в откртии медицинских центров Минобороны в Псковской области.

«Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции», — сказал президент.

Он отметил, что Россия занимает 40 место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100 место по показателям смертности от COVID-19. Более того, добавил он, страна лидирует по количеству проведенных тестов на коронавирус.

Путин заключил, что именно комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, проводить эффективное лечение и обеспечивать стабильную эпидимиологическую обстановку.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее, 15 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших, однако по смертности от коронавируса страна находится на 106-м месте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, коронавирус, эффективность
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