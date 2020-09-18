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Политика ,  
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Главы шести регионов ФРГ поддержали завершение «Северного потока-2»

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Фото:Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Главы шести правительств восточных регионов Германии на конференции в Берлине поддержали завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на протокол встречи.

«Было установлено, что «Северный поток-2» имеет большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения будущего», — говорится в протоколе.

Власти восточных германских земель считают завершение строительства «разумным и правильным», отмечает Spiegel.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг во время выступления в бундестаге напомнила, что трубопровод завершен уже на 97%. «Мы говорим здесь о большом инфраструктурном проекте, который представляет не только российские интересы, но и интересы Германии и Восточной Европы», — отметила она.

Против завершения строительства «Северного потока-2» из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального ранее выступила немецкая партия «Союз-90»/«зеленые». В то же время власти восточных федеральных земель Германии по инициативе Шлезвиг приняли резолюцию с требованием сохранить проект, несмотря на ситуацию с российским оппозиционером. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер пояснял, что для Германии это экономически необходимо.

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Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, его экстренно госпитализировали в Омске. Специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова не обнаружили яда или его следов в организме оппозиционера. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», после чего правительство Германии заявило, что лаборатория бундесвера в Мюнхене нашла в организме пострадавшего следы яда группы «Новичок».

В связи с инцидентом против завершения «Северного потока-2» выступили в США и Европе. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от проекта из-за Навального, добавив, что выступал против газопровода с начала своего президентского срока. В том же ключе высказалась премьер-министр Дании Метте Фредриксен, которая предложила начать новое обсуждение по этому вопросу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призывал отказаться от реализации «Северного потока-2».

Европарламент 17 сентября большинством голосов принял резолюцию об ужесточении санкций против России из-за отравления политика. Депутаты парламента также поддержали прекращение строительства газопровода.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 18 сентября заявила, что отношение к газопроводу, которое раньше основывалось на экономических принципах, надо изменить и признать его политическим проектом. «Поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению. Наша надежда на дальнейшее продвижение отношений с этим трубопроводом уменьшается», — указала она.

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