Главы шести регионов ФРГ поддержали завершение «Северного потока-2»

Против завершения строительства «Северного потока-2» из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального ранее выступила немецкая партия «Союз-90»/«зеленые». В то же время власти восточных федеральных земель Германии по инициативе Шлезвиг приняли резолюцию с требованием сохранить проект, несмотря на ситуацию с российским оппозиционером. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер пояснял, что для Германии это экономически необходимо.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, его экстренно госпитализировали в Омске. Специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова не обнаружили яда или его следов в организме оппозиционера. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», после чего правительство Германии заявило, что лаборатория бундесвера в Мюнхене нашла в организме пострадавшего следы яда группы «Новичок».

В связи с инцидентом против завершения «Северного потока-2» выступили в США и Европе. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от проекта из-за Навального, добавив, что выступал против газопровода с начала своего президентского срока. В том же ключе высказалась премьер-министр Дании Метте Фредриксен, которая предложила начать новое обсуждение по этому вопросу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призывал отказаться от реализации «Северного потока-2».

Европарламент 17 сентября большинством голосов принял резолюцию об ужесточении санкций против России из-за отравления политика. Депутаты парламента также поддержали прекращение строительства газопровода.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 18 сентября заявила, что отношение к газопроводу, которое раньше основывалось на экономических принципах, надо изменить и признать его политическим проектом. «Поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению. Наша надежда на дальнейшее продвижение отношений с этим трубопроводом уменьшается», — указала она.